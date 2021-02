Reduzir tempo de viagem entre Lisboa e Faro custa até 253 milhões

Segundo um estudo da Infraestruturas de Portugal, é possível reduzir o atual tempo da viagem de comboio que liga Lisboa e Faro entre 10 a 30 minutos. O documento, citado na edição desta quarta-feira do jornal Público, revela que o ganho de 10 minutos requer um investimento de 75 milhões de euros na linha do Sul. Já uma redução de 20 minutos exige obras no valor de 160 milhões de euros. Para que a viagem seja feita em menos 30 minutos, seria necessário um investimento de 253 milhões de euros.



O percurso demora, atualmente, três horas a completar. As obras teriam de ser feitas entre Torre Vã, no concelho de Ourique, e Faro.





O mesmo estudo, que data de 2017, conclui também que seria possível reduzir o tempo de viagem entre as duas cidades entre 35 a 40 minutos com a construção de uma linha nova entre Funcheira e Loulé. A empreitada custaria entre 451 a 504 milhões de euros.



A modernização da linha do Sul consta no Programa Nacional de Investimentos 2030.