Reguladores financeiros renovam Finlab com apoio grátis a startups

Prazo para as candidaturas à quinta edição do Finlab, o concurso para “fintech”, vai até dia 23. Manuel Caldeira Cabral, da ASF, explica que as startups selecionadas terão uma garantia de qualidade dada em conjunto com o Banco de Portugal e a CMVM.



O prazo para apresentação de candidaturas já decorre. A ASF, o Banco de Portugal e a CMVM selecionarão um máximo de cinco empresas. Mariline Alves Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 08:00







Com o objetivo de fomentar o ecossistema das empresas tecnológicas financeiras e ajudar as "fintech" a terem uma arquitetura que obedeça aos requisitos regulamentares, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o Banco de Portugal (BdP) e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lançaram mais uma edição do Finlab, o concurso de apoio a startups financeiras.



