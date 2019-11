Relógio Patek Philippe leiloado por um recorde de 31 milhões

Um novo recorde foi alcançado num leilão. Agora foi a vez de um relógio da marca de luxo Patek Philippe ter sido vendido por 31 milhões de francos suíços (28 milhões de euros), num leilão de caridade realizado pela Christine’s.

O leilão para vender o relógio Grandmaster Chime durou 5 minutos, numa disputa que contou com a presença de mais de 300 pessoas, revela a Bloomberg. O relógio em causa tem dois mostradores, podendo ser usado dos dois lados, é feito de aço inoxidável e tem pormenores de ouro.

O relógio foi vendido por 31 milhões de francos suíços – um valor idêntico em dólares – o que corresponde ao valor mais elevado de sempre, superando o último recorde que pertencia a um Daytona Rolex, que tinha sido de Paul Newman, e que foi leiloado em 2017 por 17,8 milhões de dólares.

A Christine’s realizou este leilão para fins solidários, tendo em vista angariar fundos para investigação a distrofia muscular de Duchenne. Neste leilão, várias fabricantes de relógios foram convidadas a ceder uma peça com intuito de angariar fundos para esta causa.

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria a distrofia muscular de Duchenne "é uma forma de doença muscular, que surge por incapacidade de o organismo produzir uma proteína fundamental para o funcionamento do músculo. Esta proteína chama-se distrofina e a sua inexistência leva a uma perda das fibras musculares, com necrose e substituição por fibrose e tecido adiposo."