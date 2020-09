Revive já vale 140 milhões de investimento

Os projetos com concessão já adjudicada no âmbito do Revive Património têm um investimento estimado de 140 milhões de euros.

