Revolut opta por trabalho flexível e subaluga edifício em Matosinhos

"Estamos em processo de identificação de um parceiro que tenha interesse em subalugar o nosso espaço em Matosinhos e, caso isso aconteça, iremos procurar no mercado um espaço que nos ofereça as condições ideais para a nossa nova realidade de trabalho, que é muito mais focada em colaboração e um bocadinho menos focada em trabalho individual, ou seja de trabalho de escritório", avançou à agência Lusa fonte oficial da Revolut.Questionada sobre se a nova política de privilegiar o trabalho a partir de casa iria implicar despedimentos ou menos investimento futuro, a mesma fonte da Revolut garantiu que as mudanças de registo laboral não iam implicar desinvestimento nenhum, nem eliminação de postos de trabalho."Continua tudo [sobre a previsão de empregar até 470 pessoas]. Mantemos todas as posições que temos em aberto. Temos mais de 100 funcionários em Portugal e estamos, neste momento, a contratar para 36 vagas. Temos muita expectativa com o lançamento do nosso modelo RevLabs, em Portugal. Queremos que aconteça muito em breve e que seja mais uma forma de reter e cativar talento", disse fonte oficial.Neste contexto, podem "contratar em todo o território nacional e a pessoa pode exercer a sua profissão a partir de casa", acrescentou.Com as alterações da política de trabalho, a Revolut já não terá, contudo, a "necessidade de contratar maioritariamente pessoas na região contígua ao Grande Porto e Matosinhos, porque já não há a necessidade da função ser exercida associada a um escritório".Segundo a Revolut, esta foi a "resposta às mudanças no local de trabalho - impostas pela pandemia covid-19 -, alinhada com os pedidos dos nossos colaboradores para a implementação de uma modalidade de trabalho mais flexível".No caso de Matosinhos, a Revolut adianta que pretende "encontrar um espaço na região [do Porto] de qualquer forma", porque o espaço inaugurado a 19 de março de 2020, perante esta nova realidade, "tornou-se grande demais".O espaço "está pouco adaptado, porque está muito formatado para o trabalho individual", disse."É um andar, com quatro mil metros quadrados, com dois níveis, mas tudo num piso, e não tínhamos forma de isolar a nossa equipa e sub-alugar só metade do espaço. Teremos de abdicar do espaço", concluiu, sublinhando, todavia, que o "contrato é para manter".A Revolut, a plataforma financeira global com mais de 13 milhões de clientes, anunciou esta semana que vai iniciar, de forma permanente, uma mudança para o trabalho flexível - uma política suportada por uma nova estratégia que será aplicada aos seus escritórios, transformando-os em RevLab.Ou seja, em laboratórios Revolut de menor dimensão e adaptados a espaços de colaboração ou reuniões para discutir ideias e que ocupam menos do que espaços que tenham de garantir uma secretária para cada colaborador.Os novos laboratórios Revolut terão cerca de 70% do seu espaço dedicado ao trabalho colaborativo e de equipa, em linha com o feedback dos colaboradores.Um inquérito da Revolut feito aos seus funcionários indica que 98% dos inquiridos considerou que foi uma boa experiência o trabalho remoto e 90% dos líderes de equipas asseguraram que a performance não foi afetada.O inquérito revelou também que 65% dos colaboradores assumiram que desejam ter liberdade para ir ao escritório quando quisessem e, por isso, a empresa procurou criar um modelo que oferece um "bom ambiente de colaboração, enquanto apoia os funcionários que desejam trabalhar a partir de casa".A 'fintech' Revolut, por aliar áreas financeiras e tecnológicas, foi criada em 2015 por Nik Storonsky, ex-funcionário do Credit Suisse (2008-2013) e da Lehman Brothers (2006-2008), e por Vlad Yatsenko (ex-funcionário no Deutsche Bank e UBS Investment Bank).Originária do Reino Unido e considerada "unicórnio" ('start-up' tecnológica avaliada em mais de mil milhões de dólares), a empresa tinha escolhido o edifício da litográfica Amorim & Amorim, uma antiga fábrica de latas de conservas de sardinha localizada no número 612 da Avenida Menéres, em Matosinhos, como o seu novo quartel general, tendo lá investido mais de 5,5 mil milhões de dólares.