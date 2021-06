Mais de 100 mil portugueses já usaram Revolut para investir em criptomoedas

A Revolut, uma empresa britânica de serviços de pagamentos que opera em Portugal desde 2015, teve mais de 100 mil clientes a investir em criptomoedas no país nos últimos dois anos, com o número a crescer cerca de 15% no primeiro trimestre deste ano, face ao trimestre anterior.





Em conferência de imprensa, a Revolut adiantou que entre as preferências dos clientes, a bitcoin e a ether, a criptomoeda da rede ethereum, lideram a procura por parte dos portugueses, com cerca de 65% de todo o investimento neste segmento. A bitcoin corresponde a 33% e a ether a 32%.



O pico dos investimentos em bitcoin deu-se a 8 de fevereiro deste ano, data em que a criptomoeda sofreu uma subida robusta para acima dos 46.000 dólares por unidade. Neste dia entraram no serviço da Revolut em Portugal cerca de 10 mil ordens de compra só de bitcoins.





A empresa começou a oferecer serviços de criptomoedas em 2017, numa altura em que a bitcoin estava em máximos históricos até à época, tendo tocado no patamar dos 17.000 dólares no final desse ano. Edward Cooper, líder deste segmento na "fintech" britânica, diz que a empresa foi acusada de ter ido apenas "atrás do ‘hype’", algo que o próprio desmente, destacando o potencial por trás destas moedas digitais.

Leia Também Revolut vai deixar os colaboradores trabalharem além-fronteiras dois meses por ano

"Por que não ter criptomoedas?", começa por questionar, numa conferência de imprensa que decorreu esta manhã. Cooper refere que "até os bancos tradicionais", como o Goldman Sachs e o Citybank, estão a oferecer serviços de criptomoedas aos clientes.



Transações em Portugal crescem 177% em pandemia



No mês em que a Revolut faz dois anos de atividade em Portugal, a empresa comunica um grande crescimento do negócio no país, em torno dos 300%, em linha com o que se verifica nas restantes geografias onde opera. Globalmente, em ano de pandemia, a Revolut conquistou 4,5 milhões de clientes e diz ter agora mais de 15 milhões de clientes em todo o mundo.





Leia Também Revolut continua à espera de aprovação da SIBS para aceder à rede multibanco

Leia Também O que muda nas comissões da Revolut?

Entre março de 2019 e março de 2021 - ainda que contemplando um ano marcado pela covid-19 - o número de transações dos utilizadores portugueses com os seus cartões Revolut cresceu 177%. Todos os meses, os clientes da Revolut em todo o mundo fazem 150 milhões de transações.Mais de um terço dos utilizadores em Portugal são do sexo masculino e têm entre 25 e 34 anos. Concentram-se, sobretudo, nos distritos de Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Setúbal. A análise dos dados permitiu ainda concluir que se registou um aumento significativo (120%) no volume dos pagamentos feitos com cartões Revolut.Os pagamentos "contactless" registaram também uma subida substancial (200%), assim como o aumento do número de utilizadores a fazer compras online (260%). As transferências de valor entre amigos e família também disparou 160% nos últimos dois anos. A utilização doméstica dos cartões cresceu 280%.Os portugueses usam ainda as contas Revolut para colocar algum dinheiro de parte. Nos primeiros seis meses deste ano, os utilizadores nacionais já tinham depositado nos cofres mais 125% de volume de dinheiro do que em todo o ano de 2019. E só este ano já foram criados mais de 400.000 cofres, assinala a empresa.