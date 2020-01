Sabe que carro conduz o patrão da Bugatti?

Antes de chegar ao comando da Bugatti, Stephan Winkelmann esteve à frente da Lamborghini e da Audi Sport, sempre com "máquinas" muito exclusivas e radicais à disposição.



Agora, enquanto CEO da Bugatti, a "oferta" é ainda mais selectiva, já que a marca que gere conta com um alinhamento verdadeiramente milionário: Chiron (Sport e Super Sport) e todas as suas derivações (Divo, Centodieci e La Voiture Noire), escreve Aquela Máquina.





Impressionantes? Sem dúvida. Mas serão a melhor escolha para "carro de serviço" de um patrão? Nem por isso. Stephan Winkelmann partilha da mesma opinião e desloca-se diariamente num Porsche Panamera Sport Turismo.