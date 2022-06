Sacyr vende participação 2,9% na Repsol por mais de 670 milhões

Leia Também Repsol duplica lucros no primeiro trimestre de 2022

O grupo espanhol Sacyr anunciou esta segunda-feira que vendeu os 2,9% da participação que detinha no capital da Repsol, a um preço de mercado superior a 670 milhões de euros.Com esta operação a Sacyr deixa de ter qualquer participação no capital da Repsol, o que aconteceu por mais de quinze anos, refere o grupo empresarial especializado no setor da construção, engenharia e infraestrutura e serviços.Esta operação realizou-se antes da abertura dos mercados europeus e após o aumento do preço das ações da petrolífera nos últimos dias, que compensou o custo de liquidação dos derivados com opção de venda e que funcionavam como colateral da participação detida na Sacyr.O maior acionista da Repsol é o fundo BlackRock, com cerca de 5,3% do capital, lê-se no comunicado, adiantando que a Sacyr não divulgou qualquer detalhe acerca do destino dos 2,9% do capital que vendeu.O grupo empresarial explicou apenas que a venda reduz a dívida associada a estas ações em 563 milhões de euros e deixa a Sacyr com um saldo de caixa positivo de 58 milhões, que será utilizado para reduzir a dívida e cumprir o seu plano de investimento em concessões.Adicionalmente, o capital próprio da Sacyr aumenta em 40 milhões, uma vez que se encontra contabilizado como participação financeira a preços de mercado.