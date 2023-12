Sanitop de Johan e Elisa compra Bifase a Pacheco e passa a faturar 84 milhões

Johan Stevens, que nasceu em Portugal mas tem também nacionalidade belga, país onde fez todo o seu percurso académico, regressou definitivamente a Portugal nos anos 90, tendo em 1993, juntamente com a sua esposa, Elisa Carvalho, fundado a Sanitop, empresa que admitiu o seu primeiro trabalhador meia dúzia de meses depois e hoje emprega mais de 250 pessoas e prevê fechar 2023 com uma faturação de cerca de 70 milhões de euros.

Em síntese, eis a história dos últimos 30 anos da Sanitop, que se apresenta como líder em Portugal no setor da distribuição de sistemas sanitários e de climatização, e que acaba de adquirir a Bifase, empresa que opera na distribuição de material e equipamento elétrico.





"No âmbito da nova estratégia de crescimento da Sanitop - Material Sanitário, Lda. e na aposta do alargamento da gama de material elétrico, a empresa com sede em Viana do Castelo, e a Bifase-Material Elétrico e Eletrónico, Lda., fundada em Paredes, anunciam fusão para criar melhores respostas ao mercado, juntando sinergias, sendo mais fortes para responder aos desafios globais", revela, esta quarta-feira, 13 de dezembro, em comunicado.

De acordo com as duas empresas, que não avançam o valor da transação, ‘esta fusão ‘Sanitop/Bifase’ visa impulsionar o crescimento da oferta de equipamentos e serviços e, simultaneamente, proporcionar crescimento, inovação e mais valor junto de todos os parceiros, colaboradores e ‘stakeholders’".

Apesar de classificar esta operação como uma fusão, Johan Stevens admite que estamos perante a compra da Bifase pela sua empresa: "A Sanitop tem procurado crescer na área do material elétrico e 2023 tem sido o ano em que iniciámos os maiores passos para este objetivo - primeiro com a compra dos ativos de uma empresa em Viana do Castelo (a Pinheiro & Santos) e, agora, da aquisição da totalidade da Bifase, ambas com um excelente legado, que não queremos descurar e que estamos certos de que seremos capazes de dar um seguimento e acompanhamento profissional", afirma o diretor geral da Sanitop.

Já Abílio Pacheco, fundador e diretor da Bifase, empresa que espera fechar 2023 com uma faturação de 14 milhões de euros, "partilha da mesma confiança na mais-valia que esta parceria representa para o futuro das empresas", pelo que "manter-se-á ligado ao futuro desta empresa".

"A Sanitop é a empresa certa para dar continuidade ao nosso negócio e garantindo também estabilidade aos nossos colaboradores. É uma empresa com presença sustentada no mercado, com um excelente ambiente de trabalho e, por isso, estamos muito confiantes relativamente ao futuro", enfatiza Abílio Pacheco.

A Sanitop marca presença em todo o território nacional, através de uma rede de mais de 25 pontos de venda, entre centros de atendimento a profissionais e "showrooms", além da sua equipa de comerciais.

"Atualmente, trabalha também com outros mercados, como Cabo Verde, tendo presença física, com loja e rede de comerciais, em Moçambique", acrescenta a Sanitop.

A Bifase, que tem sede em Paredes e filiais em Paços de Ferreira e Caldas da Rainha, garante que representa "as principais marcas líderes do setor do material elétrico e eletrónico".