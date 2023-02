Secretário de Estado avisa que atraso no aeroporto pode prejudicar ainda mais crescimento

Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, reconhece que Portugal pode ter perdas ainda maiores se o aeroporto de Lisboa não tiver uma solução com brevidade.Confrontado com as estimativas da Confederação do Turismo, que aponta para quase 700 milhões de perdas neste momento, o governante diz ao Negócios e à Antena 1 que não conhece os fundamentos para esses valores, mas concorda que "não termos um aeroporto novo evidentemente gera um constrangimento para o crescimento – ou, pelo menos, podemos correr o risco de agravar essa restrição ao crescimento"."Temos vindo a lutar nos últimos anos para que seja célere uma solução para o novo aeroporto", garante Nuno Fazenda. "Estamos a trabalhar para que essa solução seja encontrada".Neste momento, depois de várias polémicas, uma comissão técnica independente procura um consenso em torno da localização da nova infraestrutura aeroportuária da capital.Em relação aos atrasos que se têm verificado no Humberto Delgado em períodos de procura turística, o secretário de Estado afirma que "está a ser feito todo o esforço" para que se consiga reduzir os tempos de espera, mas deixa claro que "garantir ninguém pode garantir nada".