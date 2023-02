Nuno Fazenda quer mais agilidade na concessão de vistos

Leia Também Secretário de Estado avisa que atraso no aeroporto pode prejudicar ainda mais crescimento

Face à falta de mão de obra, que continua a ser um problema em vários setores de atividade, incluindo o turismo, o secretário de Estado Nuno Fazenda afirma que é preciso mais rapidez das autoridades: "Temos de ser mais ágeis na emissão de vistos", disse em entrevista ao Negócios e à Antena 1, no programa Conversa Capital.No ano passado, só no turismo estimava-se a falta de 50 mil trabalhadores. O governante entende que o Executivo melhorou a legislação, defendendo que a prioridade "é a inclusão e não a restrição", mas considera que ainda não há suficiente rapidez."O primeiro passo foi a aprovação do pacote legislativo, há um trabalho em curso entre vários ministérios. Essa é uma matéria muito mais direta da ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas estamos a trabalhar, é uma preocupação do Trabalho, da Economia, dos Negócios Estrangeiros", garante Nuno Fazenda."Há um compromisso muito claro, de urgência, para resolver isso porque esta é uma necessidade do país", diz ainda.