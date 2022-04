Securitas planeia contratar 150 pessoas até ao final do ano

Leia Também Autoridade da Concorrência acusa sete empresas de vigilância de cartel em concursos públicos

A Securitas Direct pretende contratar 150 especialistas em segurança até ao final do ano, sobretudo na região da Grande Lisboa, onde concentra aproximadamente 35% do volume de negócio.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a empresa indica que o plano de contratação tem como objetivo "dar resposta ao pico previsto de vendas no período do verão".O processo de recrutamento arranca ainda em abril, com 15 vagas disponíveis para o cargo de especialista de segurança, "caracterizado sobretudo por funções técnicas e comerciais, com o objetivo de venda, instalação e manutenção de alarmes".A Securitas Direct, que pertence ao grupo Verisure, entrou no mercado português em 2001, onde conta atualmente com 750 colaboradores, dos quais mais de 250 especialistas em segurança, distribuídos por 30 escritórios em todo o território nacional.