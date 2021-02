Seguros: Covid reduz em mais de 10% fatura com acidentes de carro

Os custos globais das seguradoras com sinistros aumentaram quase 16% em 2020, de acordo com dados do regulador. Isto apesar da menor sinistralidade no ramo automóvel.

