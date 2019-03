Semapa anuncia as 10 primeiras start-ups que vai apoiar

A Semapa anunciou esta segunda-feira as 10 primeiras start-ups selecionadas no âmbito da parceria com a norte-americana Techstars e que serão apoiadas pela empresa portuguesa.

No primeiro dos três anos do programa as start-ups, internacionais e nacionais a receberem apoios englobam as áreas de tecnologia industrial e ambiental, transporte inteligente e tecnologia de viagens e lazer.



As empresas selecionadas são as seguintes: 20tree.ai; Chipolo; Circuit; EVA; idatase; LotStocks; SeekSophie; tagSpace; Verbz; e Wicastr.



As empresas escolhidas vão desde a 20tree.ai, que desenvolve análise automatizada de imagens de satélite, à Chipolo, que disponibiliza soluções para a localização de objetos, como chaves, carteira, etc., passando pela Circuit, que apresenta uma aplicação de trânsito que permite melhorar a eficiência das entregas, e a EVA, uma start-up de aeronaves elétricas compactas de descolagem vertical, que conta com um protótipo de táxi aéreo.



De acordo com o comunicado da Semapa Next, as startups são dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Eslovénia, Singapura e Portugal.



Aquando da apresentação da Semapa Next foi revelado que esta unidade do grupo disporia de 30 milhões de euros para investir ao longo de três anos.



Para o programa com a Techstars, a Semapa Next alocou três milhões de euros, um por cada ano, com um máximo de 120 mil dólares (105,5 mil euros, ao câmbio atual) por cada uma das 10 start-ups a apoiar em cada ano.

Em julho do ano passado, a Semapa Next, unidade de negócio de capital de risco do grupo português liderada por Ricardo Pires (na foto), e a Techstars firmaram uma parceria para a aceleração de start-ups a partir de Lisboa.