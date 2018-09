SIC Notícias e SIC Internacional regressam a Angola

Os dois canais da rede SIC cessaram emissão em duas operadoras angolanas, a Multichoice e a Zap, no ano passado. Agora a Multichoice volta a acolher a SIC em Angola.

Os canais SIC Notícias e SIC Internacional África voltaram a ser emitidos em Angola esta segunda-feira, 3 de Setembro, pela operadora Multichoice, depois de cerca de um ano e dois meses sem emissão neste país.





A presença destes dois canais em Angola foi interrompida no ano passado, alguns meses antes das eleições que marcaram o fim da presidência de José Eduardo dos Santos. A operadora Multichoice tomou esta decisão em Junho, sucedendo à Zap, que havia actuado no mesmo sentido no anterior mês de Março, após a divulgação de reportagens críticas ao regime de Luanda transmitidas pela SIC.





"O Governo e o ministro João Melo vêem com agrado o regresso dos dois canais", comunicou o Ministério da Comunicação Social de Angola, numa nota enviada à SIC, divulgada no passado dia 28 de Agosto em directo, durante o Primeiro Jornal.





Na altura, o regresso a Angola estava dependente exclusivamente dos acordos e das conversações entre a SIC e as respectivas distribuidoras, obstáculo que estará agora ultrapassado.





No total, a SIC emite em Angola sete canais: SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Caras, SIC Internacional África e DSTV Kids.