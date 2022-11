Sindicatos da banca apresentam proposta de aumento de 6,25% para 2023

Os sindicatos do setor bancário SNQTV e SIB anunciaram esta terça-feira que apresentaram aos bancos como acordo coletivo de trabalho uma proposta de atualização salarial de 6,25% para 2023, assim como um aumento do subsídio de refeição para 14 euros."O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) já apresentaram aos bancos que celebram o Acordo Coletivo de Trabalho, a sua proposta de atualização para 2023", refere um comunicado conjunto, onde acrescentam que esta "prevê uma atualização da tabela salarial, pensões de reforma e sobrevivência de 6,25%, bem como das demais cláusulas com expressão pecuniária e o aumento do subsídio de refeição para um valor diário de 14 euros".Os dois sindicatos sublinham que a proposta teve em consideração "a evolução previsível da inflação para 2023" e os indicadores ao nível do setor bancário e os seus resultados.O SNQTB e o SIB consideram que os ganhos de produtividade devem ser "repartidos de forma mais equitativa entre os acionistas e os trabalhadores".As entidades sindicais defendem ainda a importância do início do processo de atualização para 2023 do ACT do setor bancário, "não obstante e sem prejuízo de a negociação para 2022 se encontrar pendente".O Grupo Negociador das Instituições de Crédito (GNIC) tem agora um prazo legal de 30 dias para apresentar uma contraproposta, iniciando-se, depois, as negociações diretas.