Perante a situação da empresa, os sindicatos consideram "fundamental o retorno dos CTT à esfera do Estado" e querem dar conta ao Governo de tudo que se passa na empresa.O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT) entregou um pré-aviso de greve para 29 de maio abrangendo os trabalhadores dos CTT Expresso e dos CTT - Correios de Portugal.De acordo com o sindicato, os trabalhadores não aceitam a proposta de atribuição de um cartão de refeição como forma de pagamento do subsídio de alimentação, substituindo, assim, o pagamento no vencimento mensal por transferência bancária, como tem sido feito até ao momento.Os CTT já lamentaram o motivo na base da greve e apelaram ao "sentido de responsabilidade" dos sindicatos.