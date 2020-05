Esta atualização enquadra-se na política tarifária da empresa para este ano, indica o comunicado. No entanto, incluindo os preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações postais) e do correio em quantidade, a atualização corresponde a uma subida média anual de 1,76% nos preços.Esta atualização enquadra-se na política tarifária da empresa para este ano, indica o comunicado.

Os CTT - Correios de Portugal vão atualizar os preços dos seus serviços a partir de 1 de junho, indicou esta sexta-feira a empresa em comunicado divulgado na CMVM.As alterações no tarifário correspondem a "uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas de 1,41%", refere o documento.