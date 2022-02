“Slots” da TAP podem ir a concurso mais que uma vez

Crise no setor e critérios para o concurso podem fazer com que os 18 “slots” da TAP não sejam transferidos para outra companhia em outubro. Bruxelas dá a possibilidade de o Governo transferir os “slots” através de acordo com outra transportadora, sem concurso.

“Slots” da TAP podem ir a concurso mais que uma vez









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Slots” da TAP podem ir a concurso mais que uma vez O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar