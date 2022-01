SNS passa a ter senhorio francês em Lagos

Um mês após o edifício do Hospital Privado São Gonçalo, em Lagos, ter sido comprado pelos franceses da Icade Santé à Fidelidade, o grupo HPA Saúde acordou com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e o SNS a cedência definitiva daquela unidade hospitalar.Assim, o SNS passará a ser o novo inquilino do grupo francês que em finais de dezembro desembolsou 213 milhões de euros para comprar um portefólio que incluía os edifícios de hospitais Lusíadas em Lisboa, Porto e Albufeira - bem como a clínica da Boavista, no Porto - e o hospital de São Gonçalo.Esta terça-feira, o grupo HPA Saúde anunciou o acordo com o CHUA e o SNS para ceder o hospital em Lagos que integrava o grupo desde dezembro de 2017. O HPA detém cinco outras unidades hospitalares localizadas no Algarve, Alentejo e Madeira.No comunicado, o grupo privado de saúde assinala que "já em abril de 2020, o Grupo HPA Saúde tinha disponibilizado de forma exclusiva esta unidade para acompanhamento de doentes COVID, num esforço de colaboração com o SNS, num momento particularmente difícil da pandemia, sendo que desde janeiro do ano passado voltou a ceder os seus serviços de internamento e bloco operatório para cirurgias de ambulatório de doentes NÃO-COVID".



A unidade que passa agora para o setor público conta com trinta camas e duas salas de bloco operatório.



O grupo HPA Saúde indica, por outro lado, que irá "reforçar a sua presença na região do Barlavento com a inauguração de duas novas unidades na cidade de Lagos e mais uma ampliação ao Hospital Particular de Alvor. As unidades em Lagos serão dedicadas ao diagnóstico e atendimento ambulatório, enquanto as melhorias no HPA-Alvor incidirão na área da Oncologia, Oftalmologia, Exames Especiais, Bloco Operatório e respetivo recobro".