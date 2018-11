Softbank quer 18,6 mil milhões com IPO do negócio de telecomunicações

O japonês Softbank quer lançar no mercado a sua "cash cow", a operadora de telecomunicações. A entidade espera angariar 2,4 biliões de ienes (18,6 mil milhões de euros) com a oferta pública inicial (IPO).





O conglomerado tecnológico japonês planeia vender 1,6 mil milhões de acções, a 1.500 ienes cada, o que confere uma avaliação de 7,18 biliões de ienes à unidade de telecomunicações.



A empresa tem a estreia em bolsa marcada para dia 19 de Dezembro.





O fundador do Softbank, Masayoshi Son (na foto), decidiu cotar a empresa com o objectivo de angariar capital para financiar investimentos em start-ups tecnológicas.





A oferta surge numa altura em que a unidade de wireless poderá enfrentar pressão no preços. A rival NTT Docomo anunciou que iria reduzir as tarifas em 40% em resposta à pressão do Governo para aliviar a factura de telecomunicações dos clientes.





"O sentimento do mercado não é tão bom como já foi, pelo que o apetite dos investidores poderá não ser tão forte", comentou um analista do NLI Research Institute em Tóquio, em declarações à Bloomberg. Contudo, continua o mesmo especialista, "ainda assim, como o foco é em dados, inteligência artificial e comunicações – indústrias onde se pode antecipar crescimento - os investidores não podem excluir o Softbank como um alvo".