Ricardo Castelo

Na assembleia-geral ordinária da Sonae que se realizará este ano, já tinha sido assumida a intenção de colocar Cláudia Azevedo como presidente executiva da empresa, passando Paulo Azevedo apenas a ser "chairman". Ângelo Paupério, que também hoje é co-CEO da Sonae, assumirá apenas funções não executivas.Agora, a Efanor, principal acionista da Sonae, vem já revelar todos os nomes que propõe para o conselho de administração no mandato 2019-2022.Além de Paulo Azevedo, Ângelo Paupério e Cláudia Azevedo, o conselho de administração terá mais sete pessoas. O que significa que, no total, serão 10 elementos, mais do que os atuais oito. Cumpre, além disso, a legislação que obriga a que o género menos representado tenha pelo menos 20% dos elementos. No caso da proposta da Sonae, dos 10 elementos, há três mulheres.Além de Cláudia Azevedo, a Sonae passa a integrar a responsável ibérica da Google, Fuencisla Clemares, que, aliás, já trabalhou no Continente. A terceira mulher é Margaret Lorraine Trainer, que já faz parte do conselho da Sonae.Outra novidade da composição da administração da Sonae é a entrada de João Dolores, que será o outro executivo deste conselho. João Dolores já é "chief corporate center officer" da Sonae.Entra também no conselho Carlos Moreira da Silva, mas esta entrada já tinha sido revelada quando foi anunciado que Cláudia Azevedo passaria a CEO da Sonae Novidade é também o nome de Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh.Do conselho atual vão manter-se José Neves Adelino e Marcelo Faria de Lima.