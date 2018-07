Cláudia Azevedo enfrenta com optimismo "os desafios que seguramente surgirão"

Bruno Simão

Cláudia Azevedo vai ser a nova presidente da Sonae, a partir de 2019. Até lá já se libertou de funções executivas da Sonae Capital, à qual presidia, para "preparar adequamente o próximo mandato".

Numa declaração escrita ao Negócios, Cláudia Azevedo realça "o voto de confiança manifestado pelo Conselho de Administração da Sonae e pelo Conselho de Administração da Efanor na proposta da minha eleição para CEO da Sonae para o mandato a iniciar em 2019".



Aceitou o desafio "com a convicção de quem olha para o futuro e tem a confiança de ter nos valores Sonae a determinação e optimismo necessários para enfrentar os desafios que seguramente surgirão".

Cláudia Azevedo vai assumir a presidência executiva da Sonae. Paulo Azevedo e Ângelo Paupério ficam com funções não executivas.

Cláudia Azevedo é a filha mais nova de Belmiro Azevedo. Licenciada em gestão na Católica do Porto, tem um MBA do Insead, a escolha francesa na qual a Sonae gosta de formar os seus gestores. Passou por vários cargos na Sonae.