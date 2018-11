Sonae Capital vende “Loteamento Efanor” por 30 milhões de euros

A Sonae Capital vendeu a totalidade do capital da empresa Prédios Privados – Imobiliária S.A., detentora do "Loteamento Efanor", à imobiliária Grandavenue72. Com esta operação, a empresa encaixou 30 milhões de euros.

"Esta alineação enquadra-se na estratégia que a empresa tem vindo a desenvolver, de alienar activos não ‘core’, com o objectivo de financiar novas oportunidades de investimento e potenciar o crescimento do seu portefólio", afirma a Sonae Capital no comunicado enviado esta quinta-feira, 15 de Novembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



"O valor de 30 milhões de euros será pago em três tranches de 10 milhões de euros. A primeira tranche foi paga à data de hoje. A segunda e terceira tranches, de igual montante, serão pagas até ao primeiro e segundo aniversários da transacção, respectivamente", explica a empresa.

De acordo com o comunicado, o "Loteamento Efanor", localizado em Matosinhos, tem 104.785 metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, na sua grande maioria destinada a construção residencial. Há ainda uma pequena parcela destinada a serviços.





Quanto ao impacto estimado, a Sonae Capital calcula que a venda deste activo seja positiva em cerca de dois milhões de euros.