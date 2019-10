Start-ups fundadas por mulheres atraem mais capital de risco

Start-ups com pelo menos uma fundadora mulher levantaram mais de 21% de financiamento de capital de risco do que empresas apenas com homens nas equipas, segundo um estudo divulgado esta semana pelo Kauffman Fellows Research Center.

Nas primeiras rondas de financiamento, as equipas com membros de ambos os géneros saem-se tão bem como as equipas sem mulheres, mas a situação muda nos estágios posteriores de captação de recursos.





Na terceira e quarta rondas, as empresas com pelo menos uma fundadora recebem, em média, 23 milhões de dólares em investimentos de capital de risco, em comparação com uma média de 18 milhões para equipas apenas de homens.