Startup espanhola Lingokids recruta em Portugal para trabalho remoto

A plataforma de origem espanhola Lingokids está a recrutar em Portugal. A startup que criou uma aplicação de aprendizagem de inglês para crianças dos 2 aos 8 anos tem 21 vagas para engenheiros, cientistas de dados, programadores e "outros perfis profissionais seniores", nas áreas de marketing, conteúdos e recursos humanos, detalha em comunicado enviado esta quarta-feira.A empresa tem sede em Madrid e não tem escritórios em Portugal, pelo que os profissionais contratados poderão "manter-se em regime remoto e a trabalhar a partir de Portugal", refere a empresa. A startup tem atualmente cerca de uma centena de trabalhadores de 20 nacionalidades e prevê contratar 30 pessoas em 2021."Os candidatos, assim como qualquer dos nossos colaboradores, podem viver em qualquer lugar de Espanha e até mesmo da Europa. Devem no entanto demonstrar um alto nível de eficiência, liderança e autonomia para acrescentar valor à sua experiência, com uma visão aberta e transparente", afirma Leticia Castro, chefe do Departamento People & Culture da empresa, citada na mesma nota.A Lingokids destaca que "o ecossistema empreendedor português não passou ao lado" da empresa, "não só pelo talento nacional que representa, mas também pelo talento estrangeiro que se tem fixado no país nos últimos anos".Devido ao confinamento, a empresa criada em 2016 afirma ter triplicado o seu crescimento internacional em 2020, contando "com mais de 25 milhões de famílias a utilizar a sua app em todo o mundo".

"Nesta fase de crescimento procuramos pessoas que tenham experiência em construir um produtos para milhões de utilizadores, que se sintam confortáveis em ambientes fast-paced, que sejam autónomos e que tenham também bastante ambição. Somos uma equipa pequena mas em crescimento acelerado e com a ambição de criar uma marca e um produto memoráveis, e precisamos de pessoas com talento para conseguir isto", afirma Tiago Pregueiro, responsável de produto da empresa.