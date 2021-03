Talkdesk quer contratar 500 pessoas em Portugal este ano

A Talkdesk, o contact center na cloud para empresas inovadoras, terminou o ano de 2020 com 1400 colaboradores a nível global, tendo contratado 500 pessoas em território nacional no decorrer do ano. Um terço das novas contratações, a maioria na área de Investigação e Desenvolvimento, vieram de localizações fora dos principais pólos urbanos: Faro, Évora, Castelo Branco, Viseu, Guimarães e Braga. Em 2021 a tecnológica portuguesa procura, novamente, 500 novos talentos em todo o território nacional e ilhas, de acordo com comunicado enviado.

"2020 foi um ano bastante atípico a nível global, mas a nossa capacidade de resposta rápida mostrou que a digitalização não só é o futuro, como uma realidade iminente. Tivemos de readaptar muitas frentes, principalmente ao nível da cultura da empresa, que é algo que nos define bastante, mas estamos agora mais preparados. O nosso novo modelo de trabalho, agora 100% remoto, permite-nos chegar e atrair talento de todos os pontos de Portugal, e do mundo, e isso é algo que nos entusiasma bastante. A Talkdesk quer continuar a ser uma das melhores escolas de engenharia do país", comenta Marco Costa, diretor geral e vice-presidente de desenvolvimento corporativo internacional da Talkdesk.



Com 1400 colaboradores a nível global, a Talkdesk investiu em diversos programas de integração de talento em parceria com a academia, tendo recebido 75 estudantes no programa Tech Dojo, uma iniciativa que integra estudantes recém-licenciados na empresa e cuja taxa de retenção é próxima de 100%.

Em 2021, a tecnológica portuguesa pretende continuar a crescer com mais 500 oportunidades postos de trabalho, em diferentes áreas: Investigação e Desenvolvimento, Vendas e Account Management, Gestão de Projetos e Programas, Marketing, Customer Service, Gestão Financeira e Contabilidade, Recursos Humanos e IT Support.



"A nova forma de trabalhar em modo 100% remoto permitiu também que se juntassem à empresa pessoas de diferentes regiões, que podem agora trabalhar a partir desses mesmos locais: além de Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro, a multinacional portuguesa procura talento em Braga, Guimarães, Leiria, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Évora, Faro, Açores e Madeira", refere.

Acrescenta que "os novos desafios trouxeram ainda novos benefícios e dinâmicas para colaboradores, entre as quais certificações de competências, acesso a dias de descanso adicionais, dias sem reuniões, serviços de apoio à saúde mental e incentivo à atividade física, bem como outros serviços externos que visam garantir um maior acompanhamento de todas as equipas. Entre os planos para 2021 da tecnológica portuguesa está ainda o lançamento do escritório do futuro, de forma a garantir um espaço físico de ligação tecnológica forte, que funcionará como ponto de encontro para todos e permitirá um modelo "híbrido" em que cada um escolherá de onde trabalhar: casa ou escritório".