Subsídio de Natal: Efaflu, Universal Motors ou TSF também já pagaram

"Costumamos pagar o subsídio de Natal entre 10 e 15 de dezembro, conforme a lei, mas decidimos antecipar. Já pagamos a 15 de novembro", garantiu Pedro Sousa, sócio-gerente da TSF - Metalúrgica de Precisão, da Trofa, que emprega uma centena de pessoas, em declarações ao Negócios.

A fabricante portuguesa de frigoríficos e outros sistemas de refrigeração Tensai, grupo que detém também uma unidade de produção de mobiliário de plástico no complexo de Estarreja, decidiu antecipar para 13 de novembro o pagamento do subsídio de Natal aos seus cerca de 260 trabalhadores.

A 29 de outubro passado, pelas 10:44, os 49 trabalhadores da centenária Produtiva, empresa de Gaia que fabrica peneiras metálicas, souberam por e-mail que, "nesse mesmo dia", iriam receber o subsídio de Natal juntamente com o salário desse mês.

A Efaflu e a Universal Motors, ambas da Póvoa de Varzim e que empregam 115 pessoas, decidiram também juntar-se às empresas que decidiram pagar mais cedo o subsídio de Natal. "O pagamento já foi realizado", garantem, em comunicado enviado ao Negócios, esta quinta-feira, 19 de novembro.

Uma antecipação do pagamento do subsídio aos trabalhadores "de forma a que tenham folga financeira para poderem realizar as suas compras de Natal em segurança, antes da azáfama e correria habitual que caracteriza a época festiva", explicam.

"Todos os anos ocorrem grandes concentrações de pessoas nos dias que antecedem o Natal para fazerem as compras respetivas, e com esta ação apelamos a todos que procurem evitar essas concentrações, e façam antecipadamente e com toda a calma e segurança as compras de cada um", afirma António Ricca, diretor-geral da Efaflu, empresa portuguesa produtora de sistemas de bombagem e ventiladores.

Com um volume de exportações superior a 20% e inserida num grupo com vendas fora de Portugal superior a 50%, a empresa comercializa atualmente os seus produtos em dezenas de países com especial destaque para Inglaterra, França, Espanha, Dubai, Angola, Marrocos e Turquia.

Já Universal Motors apresenta-se como o maior fornecedor nacional de sistemas de controlo de movimento integrado (motor, controlo de velocidade e redutor), dispondo de sucursais em Espanha e no Reino Unido, "estando já preparada para as alterações provocadas pelo Brexit", afiança.

"Antecipamos o pagamento do subsídio porque queremos que os nossos funcionários possam fazer as suas compras de Natal calmamente, evitando grandes ajuntamentos e, assim, correr menos riscos por causa da covid-19", explicou, por sua vez, o sócio-gerente da TSF, que fechou 2019 com vendas de 6,9 milhões de euros - "tudo exportação", enfatizou Pedro Sousa.





A Tensai fechou o último exercício com uma faturação de 21,4 milhões de euros, com as exportações a valerem cerca de 85% das vendas totais, e prevê encerrar o ano de 2020 com um volume de negócios próximo dos 25 milhões de euros.

A Produtiva faturou 4,1 milhões de euros no ano passado, com as exportações a gerarem 60% das suas vendas para 25 países, com Espanha a surgir destacada à frente com 31% do total.

Recorde-se que foi a Navigator a dar o mote com o anúncio de que este ano antecipou o pagamento do subsídio de Natal, tendo os seus 3.200 trabalhadores recebido o subsídio com o salário de outubro.