Sueca NIBE compra 83% de empresa de aquecimentos de Águeda

Småland irá adquirir 83% da Solzaima, com o restante capital a ser integrado até 2028.

A empresa de aquecimentos de Águeda, Solzaima, foi comprada pela sueca NIBE. A companhia de soluções energéticas sustentáveis fundada emNo comunicado, a NIBE explica que a Solzaima tem uma gama de produtos que vai de "produtos de pellets, bem como lenha para aquecimento secundário e primário. A empresa tem uma forte posição de mercado em Portugal, mas também construiu uma forte posição de mercado em Espanha e França"."A aquisição da Solzaima permite-nos conquistar uma posição adequada no mercado de produtos em pellets. Dado que os produtos de pellets representam a maior parte do mercado no sul da Europa, a Solzaima desempenhará um papel significativo na nossa expansão futura. As vendas da empresa concentram-se predominantemente na Península Ibérica, o que significa que também nos complementa perfeitamente em termos geográficos", disse o CEO da NIBE Industrier, Gerteric Lindquist."A Solzaima tem uma forte equipa de gestão com uma vasta experiência no nosso sector. É gratificante manterem uma participação na empresa durante cinco anos para continuarem a desenvolver as operações em conjunto connosco", acrescentou o responsável.A Solzaima, fundada em 1978 e baseada em Águeda tem um volume de negócios de 20 milhões de euros, uma margem operacional superior a 10% e emprega 200 pessoas, pode ainda ler-se no documento.O valor da operação não foi divulgado e a Solzaima irá integrar a área de fogões da NIBE até 1 de setembro de 2023.