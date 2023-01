Super Bock Group vítima de ataque informático

O Super Bock Group foi alvo de um ciberataque que "está a causar perturbações nos seus serviços informáticos, com constrangimentos na operação regular, nomeadamente no nível de serviço", informa esta segunda-feira a empresa em comunicado.

O ataque provocou "grandes restrições na sua operação de abastecimento ao mercado de alguns dos seus produtos, nos diferentes canais de comercialização", acrescenta.



A empresa informa que os protocolos de segurança foram imediatamente acionados e que informou as autoridades competentes, tendo ainda "colocado em prática um plano de contingência com vista a repor as condições normais de abastecimento do mercado".



Também esta segunda-feira a Águas e Energia do Porto tinha revelado ter sido alvo de um ataque informático.