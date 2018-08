Estrada Nacional 5 que está localizada a nova estação de carregamento rápido, permitindo aumentar a autonomia do carro em minutos em vez de horas. Para a empresa, esta aposta permite criar novas rotas entre o norte e o sul do país.



A fabricante liderada por Elon Musk sabe que a maioria dos clientes carrega a bateria do automóvel em casa ou no trabalho, mas muitos querem levar os Tesla de viagem. É por isso que continua a apostar nos postos de carregamento rápido através da abertura de uma nova estação em Alcácer do Sal.

"Este Supercharger tem 10 Superchargers individuais e permite novas rotas entre o norte e o sul de Portugal", afirma a empresa numa nota enviada às redacções.

Em Portugal, a rede da Tesla já tem quatro super-carregadores em todo o país, que incluem 44 Superchargers individuais. Além de Alcácer do Sal, a marca conta ainda com um posto em Vila Real, Guarda, Fátima e Montemor-o-Novo.

A fabricante tem ainda estações de Carregamento no Destino em Portugal, uma solução que permite carregar os carros até 80 quilómetros de autonomia por hora. Com esta aposta, " a Tesla aprimorou ainda mais a experiência de carregamento, estabelecendo parcerias com hotéis, resorts e restaurantes em todo o mundo, replicando a conveniente experiência de carregamento à qual os usuários da Tesla estão habituados a ter em casa".



