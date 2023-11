Suspeitas no lítio e hidrogénio “trazem sempre desconforto aos investidores”, avisa presidente da AEP

A Operação Influencer envolveu buscas inéditas no Palácio de São Bento, levou à demissão do primeiro-ministro e à detenção de cinco pessoas. Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal (AEP), está preocupado.

Suspeitas no lítio e hidrogénio "trazem sempre desconforto aos investidores"









