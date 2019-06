TAP investe "dezenas de milhões de euros" em novo simulador de voo

Falando aos jornalistas à margem da inauguração, o gestor escusou-se a divulgar o valor do investimento realizado por estarem em causa acordos de confidencialidade com os seus fornecedores, mas falou em "dezenas de milhões de euros".

"A TAP precisa de treinar os seus pilotos. Este é um assunto muito importante. Precisamos de investir muito nisso. Não só por uma questão de segurança, que é o primeiro valor da TAP, mas também como uma questão de padrão operacional", disse.

Antonoaldo Neves lembrou que os anteriores simuladores da TAP "têm décadas" e este agora é "um simulador novo e moderno, com toda a tecnologia que têm os aviões mais modernos da TAP".

"Quanto mais investimos em treinamento mais segura fica a empresa", sublinhou.

O presidente da TAP enalteceu, a propósito, o trabalho e a parceria com a Câmara de Cascais na construção do projeto instalado no Aeroporto de Cascais, em Tires, que segundo o responsável "conseguiu executar tudo em seis meses".

"Essa velocidade de entrega é para nós muito importante", disse.