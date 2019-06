Assume, por isso, que continua confortável na TAP, garantindo que os contratos com o Governo, feitos aquando da reversão parcial da privatização - no âmbito da qual o Estado ficou com 50% do capital - "têm sido cumpridos de parte a parte".



Isto apesar do confronto recente a propósito do pagamento de prémios a 180 trabalhadores da TAP, no total de 1,17 milhões de euros, pelo exercício em que a transportadora apresentou prejuízos 118 milhões de euros.



Para Neeleman é um caso encerrado. "Foi um mal entendido que já foi esclarecido", aproveitando para elogiar a comissão executiva da transportadora que tem à frente Antonoaldo Neves, escolhido por Neeleman. A comissão executiva, diz ao Expresso, "está a fazer um excelente trabalho", aproveitando para garantir que este órgão social nunca pediu um prémio.

Deixando para o Governo responder sobre a eventual pretensão de voltar a ter 100% da TAP, David Neeleman, que através da Atlantic Gateway é um dos principais acionistas da transportadora nacional, não tem dúvidas, no entanto, que isso "não seria bom para a TAP".Em entrevista ao Expresso o empresário explica: "O Estado já foi dono da TAP e no momento em que pegámos na empresa na privatização, a TAP estava sem recursos para pagar salários, com aviões muito velhos e uma dívida enorme", além de as leis serem muito restritivas sobre os apoios e fundos que os estados podem colocar nas empresas.