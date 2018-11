TAP reconhece atrasos na ponte aérea Lisboa-Porto e reforça aviões

Miguel Baltazar

O presidente da TAP reconhece problemas na ponte aérea Lisboa-Porto e em entrevista ao Jornal de Notícias anuncia que a transportadora comprou dois Airbus que vão aumentar em quase 40% o número de assentos.



Referindo que há "muitas reclamações de clientes que ficam 30 ou 40 minutos dentro do avião", Antonoaldo Neves identifica dois problemas: as limitações no aeroporto de Lisboa, que atrasa as autorizações para descolar, e o próprio funcionamento da ponte aérea.



"Já fizemos mudanças na pontualidade – está nos 70%, o que é mau, mas quero ter uma pontualidade acima dos 80%", começa por reconhecer.



"Vamos fazer uma mudança grande, que começou com o aumento do tempo de rotação das aeronaves, de 30 para 45 minutos. A partir de Janeiro, vamos passar a ponte aérea toda para aviões Airbus. Acabei de comprar duas aeronaves para fazer isso".



Segundo explica, o reforço representa um aumento de quase 280 mil assentos, ou 40%.



"Vai melhorar muito o produto, porque a viagem vai diminuir em tempo e melhorar a experiência do cliente, com menos embarques a céu aberto", e o estacionamento na manga do aeroporto, "se possível".



Aeroporto de Lisboa "é muito grande"



Na mesma entrevista ao Jornal de Notícias, Antonoaldo Neves afirma que os constrangimentos em Lisboa custam 4 milhões de euros por mês à TAP, e defende que, ao contrário do que as pessoas "acham", o aeroporto de Lisboa "é muito grande e tem espaço para crescer".



O presidente da TAP sustenta que é possível aumentar as partidas rápidas, a taxyway e ampliar o terminal da Portela. "Estamos a falar de Lisboa, porque não vamos para o novo aeroporto", diz.