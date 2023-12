Taxa turística rendeu mais de 20 milhões de euros no verão

Partilhar artigo



As autarquias encaixaram mais de 20 milhões de euros com a taxa turística no verão. É um valor recorde alcançado à boleia do crescimento de dois dígitos do turismo e que representa uma subida de 27,5% face ao arrecadado de julho a setembro de 2022, de acordo com os dados cedidos ao Negócios por 10 das 15 autarquias que atualmente cobram a taxa sobre as dormidas nos alojamentos turísticos. E há autarquias que se estão a preparar ...