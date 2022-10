Tecnológica NowCM chega a Portugal e hospeda-se no Lagoas Business Park

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tecnológica NowCM escolheu Portugal para abrir o terceiro escritório na Europa.



A empresa especializada em gestão de transações recorrendo à "cloud", vai hospedar-se no Lagoas Business Park, em Oeiras, onde já estão presentes outros "players" de relevo do setor como a Google, Samsung, Dell e Cisco.

A empresa explica, através de um comunicado, que escolheu o país devido ao "ecossistema de fintech, à regulação, disponibilidade dos melhores talentos, mentalidade empreendedora e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal"."



"Portugal com seu bom tempo e um dos melhores índices de qualidade de vida para estrangeiros (de acordo com a InterNations, Expat Insider 2022) é um local perfeito para a expansão estratégica do NowCM", fundamenta a nota de imprensa.

Atualmente, a equipa é composta por "40 pessoas, das quais 20 são especialistas em IT". O Negócios tentou contactar a empresa no sentido de saber se estaria a recrutar em Portugal e quais o planos para o futuro no país, mas não obteve resposta.

O espaço da companhia focada nas transações através da automação de processos inaugurou o escritório na semana passada.