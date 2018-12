Telepizza formaliza acordo com a Pizza Hut e promete mais 1.300 lojas em 10 anos

O grupo Telepizza e a Pizza Hut formalizaram esta terça-feira, 18 de Dezembro, a sua aliança estratégica, depois de terem recebido luz verde da Concorrência europeia no início deste mês. Anteriormente, o acordo já tinha sido aprovado por 100% dos accionistas na última assembleia-geral da Telepizza, realizada em Junho, em Madrid.

Com esta aliança, que entra em vigor a 30 de Dezembro, o grupo Telepizza duplica o número de estabelecimentos para mais de 2.500 lojas e fixa em 100 milhões de euros a sua proposta de EBITDA para 2021.

Segundo o comunicado do grupo, este crescimento significa aumentar a sua presença internacional ao operar em cerca de 37 países, atingindo um mercado potencial de 500 milhões de consumidores. Além disso, com a assinatura da aliança, está prevista a abertura de 1.300 lojas do Grupo Telepizza na próxima década, especificamente nos mercados abrangidos pelo acordo: Espanha, Portugal, América Latina (excluindo o Brasil), Caribe e Suíça.

"Esta aliança estratégica com a Pizza Hut coloca-nos numa posição privilegiada para enfrentar os desafios do futuro no que diz respeito ao sector de ‘Quick Service Restaurant’", afirma Pablo Juantegui, presidente e CEO do grupo Telepizza, acrescentando que "este é um grande passo para continuar a liderar o mercado".

Em Portugal, a Pizza Hut é uma marca detida pela Ibersol mas, segundo garantiu ao Negócios o seu presidente, António Pinto de Sousa, os contratos dos mais de 90 restaurantes Pizza Hut em Portugal "não são afectados" pelo acordo.





A Ibersol detém cerca de 90 lojas Pizza Hut no mercado português e a Telepizza em torno de 100 restaurantes.