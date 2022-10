“Temos aumento brutal” de 30% nos combustíveis, diz presidente da Carris

A empresa pública tem sofrido o embate da guerra na Ucrânia, com mais nove milhões de euros de custos energéticos do que seria normal. Apesar disso, ainda deverá fechar o ano com quase 2 milhões de euros de lucro.

