Tesla chama à oficina mais de 1,6 milhão de veículos na China

A empresa norte-americana de veículos elétricos Tesla vai chamar mais de 1,6 milhões de automóveis para uma revisão devido a problemas com o sistema de assistência à condução e com o fecho das portas.Os veículos afetados incluem o Modelo S, o Modelo X, o Modelo 3 e o Modelo Y, informou a Administração Nacional de Regulação do Mercado (SAMR) da China num comunicado.A maior parte dos automóveis chamados à oficina ['recall'] apresentam um problema da função de direção assistida que pode fazer o condutor utilizar incorretamente os sistemas de assistência à condução, o que aumentaria os riscos de acidentes, explicou a nota da entidade chinesa.Por sua vez, outros 7.538 veículos foram afetados por problemas no bloqueio das portas em caso de colisão.Em ambos os casos, a Tesla corrigirá os erros através de atualizações de 'software' gratuitas, refere a empresa.