Tesla já tem substituta para o lugar de Elon Musk

Denholm estará a "full-time" no cargo, mas só começará depois de terminado o período de seis meses de interregno a que obriga o contrato com a Telstra. Durante esse período também deixará de fazer parte, temporariamente, do comité de auditoria da Tesla.A empresa explica que "para garantir uma transição suave" o actual líder da empresa, Elon Musk, irá estar em contacto com a nova liderança. Mas Denholm conhece os cantos à casa: além de estar no comité de auditoria, faz parte do conselho de administração enquanto administradora independente desde 2014.Robyn Denholm já tinha passado pela indústria automóvel enquanto esteve no departamento financeiro da Toyota. "Eu acredito nesta empresa, acredito nesta missão e espero ajudar o Elon e a equipa da Tesla a atingir lucros sustentáveis e a alcançar valor de longo-prazo para os accionistas", afirma a nova presidente do conselho de administração no comunicado.Também citado no comunicado, Elon Musk garante que trabalhará de perto com a sua sucessora para "acelerar o advento da energia sustentável". "[A Robyn Denholm] deu contribuições significativas como membro do conselho de administração da Tesla durante os últimos quatro anos ajudando-nos a tornar a empresa lucrativa", refere.Esta substituição vem no seguimento de uma exigência feita pela SEC no acordo com Musk. O regulador afastou-o durante três anos da liderança da Tesla depois de este ter dito no Twitter que tinha conseguido financiamento e apoio de investidores para retirar a empresa de bolsa, o que foi alvo de uma investigação. Além disso, usou a mesma rede social para provocar a SEC