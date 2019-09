Trabalhadores da Amazon conseguem mudança nos processos para combater alterações climáticas

O CEO da Amazon, Jezz Bezos, anunciou um plano para combater as alterações climáticas, depois de milhares de trabalhadores o terem exigido. O primeiro passo é a utilização de veículos elétricos nas entregas, mas o compromisso é o de usar energias renováveis para 80% das necessidades nos próximos cinco anos.





Bezos anunciou que a nova meta da Amazon é alcançar os objetivos do acordo de Paris dez anos antes da data planeada – um plano que responde ao título "Pacto do Clima". Em 2040, o CEO da retalhista espera conseguir operar com zero emissões mas antes, já em 2024, espera que as energias limpas suportem 80% das operações – sendo que o nível atual é de 40%.