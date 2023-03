Transporte aéreo mantém crescimento em janeiro com mais 84% de passageiros

Leia Também Lisboa no top 10 dos aeroportos mais movimentados da Europa

De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em janeiro, "nos aeroportos nacionais movimentaram-se 3,9 milhões de passageiros e 16.700 toneladas de carga e correio, correspondendo a variações de +84% e -0,4%, respetivamente, face a janeiro de 2022".Quando comparado com janeiro de 2020, ou seja, antes do início da pandemia que afetou fortemente o setor, o movimento de passageiros aumentou 5,7% e o movimento de carga e correio diminuiu 3,2%.No mês em análise, desembarcaram diariamente, em média, 60.700 passageiros nos aeroportos nacionais, um valor significativamente superior ao registado em janeiro de 2022 (31.900; +89,9%) e 5,4% acima do verificado em janeiro de 2020 (57.600).Em termos de mercados, França foi o principal país de origem e de destino dos voos. No entanto, Espanha e Reino Unido registaram os maiores crescimentos face a janeiro de 2022, ocupando, respetivamente, a segunda e a terceira posição.Em janeiro, o aeroporto de Lisboa movimentou 56,9% do total de passageiros (2,2 milhões, +84,8%), face ao mesmo mês do ano anterior (+2,7% face a janeiro de 2020).Já o aeroporto de Faro quase duplicou o valor (+90,7%) e registou o maior crescimento face a janeiro de 2020 (+11,7%), enquanto o aeroporto do Porto concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados e, face a janeiro de 2022, aumentou 88,1% (+1,2% comparando com janeiro de 2020)."De salientar que o aeroporto da Madeira foi o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros em janeiro de 2023 (313,7 mil; +86,0%), superando o aeroporto de Faro", salientou o INE.