Transportes de passageiros aumentam mas ainda abaixo de níveis pré-pandemia

No último trimestre de 2022, o transporte de passageiros aumentou mas ainda não regressou aos níveis pré-pandemia. A conclusão é do INE, que divulgou esta quarta-feira os dados relativos ao final do ano passado.

O relatório, que analisa os números por atividade, destaca o aumento em 41,9% do movimento de passageiros nos aeroportos nacionais face ao quarto trimestre de 2021 e de 3,7% face ao mesmo período de 2019.

O INE revela ainda que foram transportados 45,9 milhões de passageiros por comboio e 62,1 milhões por metropolitano, um aumento 15,5% e 27,6%, respectivamente, face ao ano anterior. No entanto, comparando idêntico período de 2019, "registaram-se decréscimos de 6,3% e 17,1%", pela mesma ordem.





O transporte de passageiros por via fluvial seguiu a mesma tendência, tendo aumentado 20,1% relativamente ao quarto trimestre , atingindo 4,5 milhões de passageiros, e diminuindo 15% face a 2019.





No que toca ao transporte de mercadorias, o documento destaca que por via aérea verificou-se uma diminuição de 0,9% face ao quarto trimestre de 2021 e de 3,8% em 2019. Na ferrovia, "registou-se uma diminuição de 3,1% (+0,8% face a idêntico período de 2019); por via marítima, registou-se um decréscimo de 3,6% (-7,0% relativamente ao quarto trimestre 2019); e o transporte rodoviário aumentou 0,4% (-11,5% face a 2019)".





Os resultados preliminares de 2022 revelam um crescimento no transporte de passageiros na maioria das atividades, mas ainda abaixo de 2019.