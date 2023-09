Transporte de passageiros com subida menos acentuada no segundo trimestre

Leia Também Passageiros nos transportes públicos aumentam 27% até julho

No segundo trimestre do ano o transporte de passageiros continuou a crescer, mas de forma menos acentuada face ao mesmo período de 2022.Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os aeroportos nacionais movimentaram 18,4 milhões de passageiros em abril, maio e junho, o que corresponde a um crescimento de 14,9% face aos mesmos meses do ano passado. Comparando com o primeiro trimestre do ano verifica-se uma subida de 54,3%.Já face ao segundo trimestre de 2019 - o ano antes da pandemia - foi registada uma subida de 10% no número de passageiros nas deslocações por avião.No mesmo período viajaram por comboio 49 milhões de passageiros, superior em 12,8% com o período homólogo e em 185 com o trimestre anterior. Já por metropolitano foram 64,9 milhões de passageiros, um incremento de 18% face aos primeiros três meses do ano e 39,7% face ao mesmo período de 2022. Comparativamente ao segundo trimestre de 2019 as variações foram de 13,9% e -5,3%, respetivamente.Ainda no transporte de passageiros, mas por via fluvial, registou-se um incremento de 19,4% em termos homólogos e 32,4% face ao primeiro trimestre, atingindo 5,8 milhões. Relativamente ao mesmo período de 2019 foi igualmente registada uma subida de 5,6%.No transporte de mercadorias, o único aumento foi por via marítima, de 1,8%, ao passo que por via ferroviária, aérea e rodoviária se registou uma quebra, de 0,3%, 1,5% e 12,1%, respetivamente. Comparando com o segundo trimestre de 2019, "os transportes de mercadorias por via aérea, marítima e ferroviária aumentaram (7,3%, 4% e 3,9%, pela mesma ordem), tendo o transporte por rodovia diminuído (-16,5%)", destaca o INE.