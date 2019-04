Trump ameaça retaliar tarifas de Bruxelas sobre Harley Davidson

“Harley Davidson has struggled with Tariffs with the EU, currently paying 31%. They’ve had to move production overseas to try and offset some of that Tariff that they’ve been hit with which will rise to 66% in June of 2021.” @MariaBartiromo So unfair to U.S. We will Reciprocate!





Para além da Europa, também a China aumentou as tarifas sobre os bens da icónica marca americana de 30% para 55%, na sequência da guerra comercial com os Estados Unidos.



A Harley Davidson apresentou esta terça-feira um resultado líquido de 127,9 milhões de dólares, 26,8% abaixo dos 174,8 dólares alcançados no ano anterior. Apesar da quebra, a Harley conseguiu superar as estimativas dos analistas em mais de 30 cêntimos por ação, apresentando ganhos de 98 cêntimos de dólar por ação ao invés dos apenas 65 cêntimos apontados pelos analistas consultados pela Refinitiv.



As receitas com motociclos e produtos relacionados caíram 12,3% em comparação com o ano anterior, mantendo-se alinhadas com as estimativas de que ficariam pelos 1,19 mil milhões de dólares.



