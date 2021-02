Uber com perdas acima do esperado. Mas negócio alimentar dispara 130%

A Uber registou um prejuízo de 968 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, uma melhoria face às perdas de 1,09 mil milhões entre outubro e dezembro de 2019.

Já as perdas por ação foram de 54 cêntimos de dólar, contra 64 cêntimos um ano antes, revelou a empresa na sua apresentação de contas esta noite.

Apesar desta melhoria, o prejuízo foi superior ao que era esperado pelo consenso de mercado, que apontava para uma perda de 42 cêntimos por ação.

Também as receitas diminuíram para 3,16 mil milhões de dólares (-16%) face ao período homólogo do ano precedente (3,74 mil milhões). No entanto, cresceram 13% face ao trimestre anterior.

Por seu lado, as reservas brutas totais – indicador que sinaliza quanto é que os clientes gastam com a Uber – também abrandaram. No quarto trimestre foram de 17,15 mil milhões de dólares, uma queda de 5% em termos homólogos, quando no último trimestre de 2019 se tinham cifrado em 18,13 mil milhões. Já em relação ao terceiro trimestre de 2020, as reservas brutas aumentaram 16%.

As reservas brutas da Uber Rides caíram 47% quando comparadas com o quarto trimestre de 2019.

A penalizar o negócio da plataforma de transportes esteve a pandemia de covid-19 e os confinamentos daí decorrentes.

A empresa sediada em São Francisco (Califórnia) viu, em contrapartida, o seu negócio de entrega de alimentos disparar. No quarto trimestre, as encomendas brutas junto da UberEats aumentaram 130% para 10,05 mil milhões de dólares, contra 4,37 mil milhões no período homólogo anterior.

A Uber, que encerrou a sessão do horário regular desta quinta-feira a subir 6,12% para 63,18 dólares, segue agora a perder 4,54% para 60,31 dólares no "after-hours" da bolsa nova-iorquina, onde está cotada desde 10 de maio de 2019.