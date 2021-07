Uber compra empresa de serviços de logística Transplace por quase 2.000 milhões

A multinacional norte-americana Uber vai comprar a empresa de soluções e serviços de logística Transplace por 2.250 milhões de dólares (cerca de 1.908 milhões de euros), foi hoje anunciado pela plataforma digital de mobilidade.Em comunicado, a Uber explicou que vai pagar 750 milhões de dólares (cerca de 637 milhões de euros) em ações e o restante em dinheiro ao fundo de investimento TPG Capital, atual dono da Transplace.De acordo com a multinacional, a operação, feita através da subsidiária Uber Freight, vai criar uma das principais plataformas de tecnologia de logística num momento de transformação do mercado.A Uber lembra que a aquisição total está ainda dependente da aprovação dos órgãos reguladores."As exigências de um mercado volátil e a crescente complexidade da logística global entram em colidão com as plataformas de transporte da era industrial. Por entre problemas de capacidade e de aumento dos custos de transporte, as transportadoras estão a adaptar as suas operações a um ritmo mais acelerado e procuram tecnologia, apoio e soluções", assinalaram as empresas num comunicado conjunto.Segundo o líder da Uber Freight, Lior Ron, a operação vai representar um avanço significativo para todo o ecossistema logístico, reunindo duas empresas complementares para criar uma plataforma que poderá "transformar toda a cadeia de abastecimento".Após o anúncio do negócio, as ações da Uber subiram 0,31% em Wall Street.