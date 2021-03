Urbanos propõe pagar em 7 anos dívida de empresa falida

Uma empresa do universo Urbanos avançou em 2019 com um procedimento de dissolução e liquidação, que não cumpriu, tendo visto um conjunto de ex-trabalhadores a avançar com o pedido de insolvência. Num caso inédito, o grupo seu acionista está, agora, a propor o pagamento da dívida aos credores, mesmo avançando para falência.

