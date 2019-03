Veículo com ativos tóxicos do BPN com “buraco” de 3,9 mil milhões de euros

A Parvalorem, o veículo que ficou com os ativos tóxicos do BPN, reduziu os prejuízos para 78,8 milhões de euros em 2017, uma melhoria em comparação com os 190 milhões no ano anterior. Já os capitais próprios continuam negativos em quase quatro mil milhões de euros.





A equipa presidida até à semana passada por Francisco Nogueira Leite – a Parvalorem é desde esta segunda-feira liderada por Sofia Torres - recuperou 712 milhões de euros de créditos - em comparação com 772,6 milhões de euros em 2016 - do total de 3,9 mil milhões de euros.Isto considerando "a recuperação em ‘cash’ e os valores recuperados via dação/adjudicação de ativos", refere a Parvalorem. Entre 2011 e 2017, o nível de recuperação ficou acima dos 18% do crédito concedido.Para a redução dos prejuízos contribuiu a venda da coleção do pintor Joan Miró, com a receita a ascender aos 44 milhões de euros. "Após a dação das obras de Joan Miró, a Parvalorem detém ainda 24 obras de arte de vários artistas, contabilizadas em 1 milhão de euros", refere ainda a entidade.



Quanto aos imóveis, as vendas renderam perto de 14 milhões de euros. O veículo que ficou com os ativos tóxicos do BPN adianta que, em 2017, "a Parvalorem teve um crescimento significativo quer no número de imóveis vendidos, quer no valor realizado com as vendas".